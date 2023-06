Gent kent vragen voor referendum: "Mag stad vastgoed privatiseren? Moet ze 40 procent sociale woningen voorzien op eigen gronden?"

"Wij zijn heel erg tevreden over het verloop en de manier waarop Gent met de vragen aan de slag is gegaan", zegt Raf Verbeke van de actiegroep. We roepen de Gentenaars op om massaal te komen stemmen, de campagne is begonnen." Ten laatste in september valt er bij alle Gentenaars een infobrochure in de bus. "Daarin zal onder meer uitgelegd worden wat bijvoorbeeld publieke gronden zijn." Het referendum is niet bindend en er is geen kiesplicht. "Toch kan het een erg belangrijk signaal geven naar de Gentse politiek."