Gent vraagt regering om bedrijven die meedoen aan sociale uitbuiting via onderaannemers harder aan te pakken

De Clercq kreeg vragen over de uitbuiting van gemeenteraadsleden Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Els Rogiers (N-VA), Tom De Meester (PVDA) en Joris Vandebroucke (Vooruit). "Er is overleg geweest met de arbeidsauditeur en die stelt dat er inderdaad misbruik is in Gent binnen de Bulgaarse gemeenschap, maar sociale uitbuiting is – jammer genoeg – geen probleem dat enkel in onze stad bestaat." Overal in België proberen koppelbazen sociale bijdragen te ontduiken en te lage lonen uit te betalen bij bepaalde kwetsbare groepen. "Bulgaren, Roemenen, Brazilianen, Nigerianen, Vietnamezen, Marokkanen zijn de bevolkingsgroepen die hiervan het meest slachtoffer worden."