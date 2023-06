Gerenoveerde Bremtkapel in Bierbeek omgebouwd tot feestzaal

"Aan het ombouwen van kapel naar feestzaal is wel een hele voorbereiding aan voorafgegaan. We hebben een bijbouw gemaakt waar alle functionele elementen inzitten zoals sanitair en technische ruimtes. Die hebben we daar in ondergebracht zodat de kapel an sich een vrije ruimte blijft en dat iedereen daar ten volle kan van genieten. Het is een grote multifunctionele ruimte geworden waar plaats is voor 300 mensen. Aan de buitenkant hebben we de eigenheid van de kapel volledig bewaard. De kapeltoren staat nog steeds op het dak, de spitsbogen ramen zijn ook aan de buitenkant duidelijk zichtbaar. De gemeente heeft al een aantal optredens geboekt voor de toekomst en dus ga ik er zelf nog dikwijls langskomen", aldus nog architect Arne Vangeenberghe.