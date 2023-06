Kleuterschool De Graankorrel in Wervik gaat opnieuw open, op andere locaties

Vanaf morgen kunnen alle leerlingen van kleuterschool De Graankorrel in Wervik opnieuw naar school. Die moest vorige week opeens dicht, omdat het gebouw niet meer veilig was door scheuren in de muren. De directie en het stadsbestuur van Wervik hebben dit weekend samengezeten om ervoor te zorgen dat de leerlingen opnieuw naar school kunnen. Vanaf morgen kunnen ze terecht in de stadszaal en de lokalen van de buitenschoolse opvang.