Veilig zonnen in Bilzen: reken voortaan op gratis zonnecrème tijdens evenementen 

Bilzen voorziet deze zomer op alle grote evenementen in de stad een toestel waar mensen gratis zonnecrème kunnen tappen. Het stadsbestuur wil mensen zo aanzetten om zich goed te beschermen tegen UV-stralen van de zon. Huidkanker is immers een van de snelst groeiende vormen van kanker in Vlaanderen. In België krijgt een op vijf inwoners de diagnose voor zijn of haar 75ste. De belangrijkste oorzaak is blootstelling aan de zon.