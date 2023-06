Antwerpse bedrijven krijgen water helft goedkoper dan gezinnen, zegt Groen: "Onrechtvaardig en onhoudbaar"

We moeten heel spaarzaam omgaan met water in deze tijden van droogte", zegt Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Mieke Schauvliege in "De ochtend". "Maar op hetzelfde moment krijgt de industrie drinkwater aan spotprijzen. Dat moet voor ons anders. De huishoudens mogen niet opdraaien voor de drinkwaterproductie voor de industrie."