Deel van Grote Nete bevat zware metalen: geen gevaar voor omwonenden, impact op planten en dieren nog onduidelijk

"Of de vervuiling gevolgen inhoudt voor dieren en planten in de Grote Nete, is nog niet duidelijk", zegt Jan Verheyen van OVAM. "We hebben in eerste instantie gekeken naar de omvang van de vervuiling en de risico's voor omwonenden, maar we spreken ons niet uit over de impact op bijvoorbeeld visbestanden."

"De kans bestaat ook dat de vervuiling zich via waterlopen verspreidt naar plaatsen waar ze nu nog niet vastgesteld is", geeft Verheyen nog mee. "Het is nu aan de Vlaamse Waterweg om de volgende stappen in het onderzoek te zetten om op die manier een volledig beeld te krijgen over de verontreiniging en de verdere aanpak." Er wordt dan ook gekeken welke gronden al dan niet gesaneerd moeten worden.