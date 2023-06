Brand in loods van garage in Ingelmunster zorgt voor grote rookpluim

Mensen in de buurt hadden snel door dat er een brand was ontstaan in een loods in de Oostrozebekestraat. De dikke rookpluim was namelijk van ver te zien. Buren verklaarden ook knallen gehoord te hebben.

De zaakvoerder van de loods waar aan auto's wordt gewerkt, was buiten aan de slag op het moment van de brand. "Ik heb niet meer geprobeerd om te blussen", zegt hij. "Daarvoor was de brand al te hevig."