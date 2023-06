Huis in Sint-Michiels Brugge volledig verwoest door brand: gezin niet gewond

De brandweer kreeg zondagavond rond 18 uur de melding van een brand in het huis in de Veldstraat. Toen ze aankwamen, zagen de brandweermannen dat de brand ontstaan was in de garage. "Door de wind die verkeerd zat, sloeg het vuur over naar het dak van het huis", legt luitenant Nico Oosterlinck uit. "We hebben nog een ploeg naar binnen gestuurd, maar door de hitte moesten ze terug naar buiten komen. We konden dus enkel de brand aanvallen aan de buitenzijde."

De brandweer moest 2 uur blussen voor de brand onder controle was. Het huis is onbewoonbaar. Het gezin kan voorlopig bij familie terecht.