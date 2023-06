Ierland overweegt 200.000 koeien te slachten om klimaatdoelstellingen te halen

"Ongeveer 65.000 koeien per jaar moeten in 2023, 2024 en 2025 van de markt worden gehaald." Dat zinnetje uit een interne memo van het Ierse ministerie van Landbouw, gepubliceerd door de krant Irish Independent, zorgt in Ierland al enkele weken voor ophef.

De memo maakt deel uit van interne discussies over het halen van de klimaatdoelstellingen. Het Ierse milieuagentschap EPA waarschuwde onlangs nog dat het land die ruimschoots zal missen. Onder meer de uitstoot uit de landbouw moet tegen 2030 met een kwart dalen.

Om dat te realiseren ligt nu een voorstel op tafel om melkveehouders die met pensioen gaan vrijwillig hun vee te laten afvoeren. In ruil zou een vergoeding voorzien worden van zo'n 3.000 euro per koe, goed voor een jaarlijks kostenplaatje van 200 miljoen euro tot en met 2025.