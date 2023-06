Te veel stroom van je zonnepanelen? Die kan je weggeven: "Toch is dat energiedelen soms energie stelen" 

Björn Verdoodt van Fluvius begrijpt de frustratie van de consument, maar wijst op een denkfout: "De groene stroom via zonnepanelen die je zelf niet kan verbruiken of opslaan in een thuisbatterij, kan je delen met iemand. Als die ontvanger je stroom niet binnen het kwartier gebruikt, moet die terug naar het net. Want stroom kan je niet vasthouden, dat is iets wat je 'live' moet gebruiken."

"Dat die stroom die je op het net terugzet, niet veel waard is, is ook te verklaren. Op lange dagen met veel zon, is er sneller overschot, maar niet alleen bij jou. Pas als iedereen 's avonds thuis is en veel stroom nodig heeft, terwijl het donker is, dan is stroom schaarser en dus duurder.”