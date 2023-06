Kinderverzorgster riskeert straf met uitstel na mogelijke mishandeling in kinderdagverblijf in Dilbeek

Op 20 februari 2020 stapte een stagiaire van het Dilbeekse kinderdagverblijf naar de directie toen ze zag hoe de kinderverzorgster de kinderen behandelde. De directie bekeek de camerabeelden en diende een klacht in bij de politie. De zaak kwam na een bijkomende klacht met burgerlijke partijstelling van de ouders bij het parket van Halle-Vilvoorde terecht, dat de kinderverzorgster nu vervolgt voor opzettelijke slagen en verwondingen.

"De stagiaire was geshockeerd door wat ze gezien heeft", aldus openbaar aanklager Karel Claes. "Ze sprak over een agressieve houding tegenover de kinderen, zowel mentaal als fysiek. We hebben een getuige en de politie heeft de camerabeelden – die helaas verdwenen zijn – geanalyseerd. Daarnaast heeft de beklaagde enkele bedenkelijke uitspraken gedaan in haar verklaring. Het is logisch dat kinderen van twee jaar oud niet onmiddellijk luisteren. Ik vorder zes maanden cel met uitstel en wil er nog aan toevoegen dat het mij op zijn zachtst gezegd niet aangewezen lijkt dat ze werkt in een kinderdagverblijf."