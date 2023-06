KU Leuven pakt droogte aan met slimme pompinstallatie in Heverlee: "Elke week 3,5 miljoen liter grondwater extra"

Door de klimaatverandering is goed waterbeheer belangrijker dan ooit. Zeker in overstromingsgevoelig gebied zoals aan campus Arenberg III in Heverlee. Daarom heeft KU Leuven een innovatieve, slimme pompinstallatie geplaatst die het water van de campus monitort en enkel wegpompt bij risico op overstroming. Hierdoor zal jaarlijks 75% extra water worden vastgehouden in het grondwater, wat ook de fauna en flora in de omgeving ten goede komt.

"Om het waterbeheer te verbeteren, implementeerde KU Leuven het nieuw slim sturingssysteem Sirio Control" vertelt Vincent Wolfs van Sumaqua. "Al het regenwater van de campus Arenberg komt terecht in een bufferbekken en tot vandaag werd dat bekken continu leeggepompt om op die manier buffercapaciteit vrij te maken om overstromingen te vermijden. Eigenlijk kunnen op die manier hevige buien opgevangen worden. Maar het nadeel daarvan was dat er heel veel water wordt afgevoerd. Wat wij nu doen met ons slim sturingssysteem is eigenlijk enkel het water afvoeren wanneer het echt nodig is, dus wanneer er hevige regenbuien voorspeld worden. Op die manier kunnen wij drie en een half miljoen liter grondwater per week extra vasthouden. Dat komt overeen met ongeveer anderhalf olympisch zwembad per week of zes olympische zwembaden per maand. Al dat water gaat of blijft in de grond en komt ook ten goede van de fauna en flora in de omgeving van de campus", zegt Vincent Wolfs nog.

In de omgeving is er heel veel natuur dat afhankelijk is van het grondwater. Heel veel soorten krijgen op die manier veel meer grondwater ter beschikking, daardoor floreert de natuur letterlijk en figuurlijk.