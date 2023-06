Man uit Sint-Gillis-Waas moet bij 62e veroordeling drie jaar naar de cel voor snelheidsovertreding

De man uit Sint-Gillis-Waas moest zich vandaag voor de 62e keer al verantwoorden voor de rechter, deze keer voor een snelheidsovertreding in Sint-Gillis-Waas. Daarvoor werd hij al 47 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, maar ook voor strafrechtelijke zaken. Zo zat de man al meerdere keren in de gevangenis. Na een 62e terechtstelling heeft de rechter beslist de man een celstraf van drie jaar en een levenslang rijverbod op te leggen.

Op het moment van de snelheidsovertreding in Sint-Gillis-Waas had de man al een langlopend rijverbod. In de rechtbank vertelde hij spijt te hebben van de feiten. Hij woonde jarenlang in Nederland, maar keerde twee jaar geleden naar België toen zijn vriendin stierf. "Ik ben intussen gepensioneerd en leef momenteel van een OCMW-uitkering. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik spijt heb en het nooit meer zal gebeuren", vertelde hij zelf.