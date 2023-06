Mechelen peilt naar tevredenheid van 60-plussers die nog thuis wonen: "Ze zijn gezonder en voelen zich veiliger, maar er zijn ook werkpunten"

Met de resultaten zal de stad nu aan de slag gaan. "We gaan ze voorleggen aan de verschillende diensten en daar gaan we kijken wat er al goed loopt en waar we beter kunnen doen", zegt Rabau Nkandu. "De 60-plussers vormen één vierde van onze bevolking in Mechelen. Ze hebben een groot aantal behoeften die eigen zijn aan de generatie. Als stad vinden we het belangrijk dat ze op een gezonde en actieve manier oud kunnen worden. We willen ons beleid daar dan ook zo goed mogelijk rond vormen", aldus de schepen.