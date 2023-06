Taiwanese minister van Buitenlandse zaken smult oliebollen op kermis in Tienen 

De Taiwanese minister van Buitenlandse zaken, Joseph Wu, was afgelopen weekend in Tienen, op uitnodiging van VUB-professor Jonathan Holslag. "Ik ken de man al een hele tijd", vertelt Holslag. "Omdat hij in België was, heb ik hem bij mij thuis uitgenodigd samen met enkele lokale politici, diplomaten en mensen uit de bedrijfswereld. En dat voor een fijne avond in Tienen die uiteindelijk geëindigd is op de kermis."