Moeder en dochter uit Oelegem krijgen bloemen van Bruce Springsteen en maken selfie: "Dit gaan we nooit meer meemaken"

Leen De Wachter (45) en dochter Julie Broeckx (19) uit Oelegem zaten al om half acht 's morgens voor de poorten van de festivalweide in Werchter om een plaats te bemachtigen voor het podium van TW Classic. Moeder Leen is al van jongs af aan een grote fan van Bruce Springsteen die er het festival mocht afsluiten. "Ik had hem nog nooit live aan het werk gezien", glundert ze. "Ik heb nooit het geluk gehad om kaarten te hebben. Nu had ik er eerst ook geen, maar het is dankzij iemand anders dat wij hier nu staan. Zijn stem is nog altijd de max. We kregen ook bloemen en konden een selfie maken. Onvergetelijk."