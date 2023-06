Na soepelere regels voor studentenarbeid: studenten willen meer uren werken, maar studie mag er niet onder lijden

Dat vindt ook Obry Hellebuyck, een student vastgoed. Zij werkt al een jaar of drie in het tuincentrum Eurotuin in Merelbeke. Ze springt in haar vrije tijd in bij grote drukte in de decoratie-afdeling of aan de kassa of bij de verkoop van snijbloemen. Die afwisseling in het werk spreekt haar aan.

Ook Obry wil dit jaar meer uren kloppen als jobstudent, nu de nieuwe regelgeving tot 600 uren toelaat. Maar ook zij let er op dat dit niet ten koste gaat van haar studie: "Mijn studie staat voorop", zegt ze beslist.