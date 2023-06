Nieuw proces gestart tegen Russische oppositieleider Aleksej Navalny, Kremlin-criticus riskeert 30 jaar extra gevangenisstraf

Op de weinige beelden die er zijn van Navalny, zien we vaak een magere man. Het is volgens Groot Koerkamp moeilijk in te schatten hoe het gaat met de politicus. "Zijn collega's maken zich grote zorgen, maar wat we van hem zien of horen, laat wel de oude Navalny zien", aldus Groot Koerkamp. "Hij komt goed uit zijn woorden. Recent was hij nog getuige in een proces tegen zijn oude campagneleidster en daar zagen we een Navalny met veel humor en kwinkslagen."