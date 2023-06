Nazi-adelaar wordt niet omgesmolten tot vredesduif

Maar dat was buiten de waard gerekend. Er kwam veel kritiek uit culturele, historische en politieke hoek, ook uit de regeringscoalitie in Uruguay. Nauwelijks twee dagen na zijn aankondiging keert de Uruguyaanse president op zijn stappen terug. “Een overgrote meerderheid gaat niet akkoord met dit plan. Als we vrede willen, dan hebben we eenheid nodig en het is duidelijk dat dit project daar niet bij helpt.”

De Uruguyaanse kunstenaar Pablo Atchugarry, die de opdracht had gekregen om een vredesduif te smeden uit het brons van het nazisymbool, is verwittigd dat het project geannuleerd is. De adelaar blijft dus voorlopig in een depot staan.