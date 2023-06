Niels Destadsbader in Suriname om nieuw nummer met Kenny B te promoten: “Hier is Kenny de ster, ik draag zijn koffers” 

Voor Kenny B is het een thuismatch. De zanger woont in Nederland, maar werd in 1961 geboren in Paramaribo, de Surinaamse hoofdstad. “Kenny is een echte wereldster hier”, vertelt Destadsbader. "Hij is ook meer dan een artiest. Hij heeft ook een verleden als militair. Hij nam ook deel aan de vredesonderhandelingen tijdens de Binnenlandse Oorlog die eind jaren tachtig in Suriname werd uitgevochten.