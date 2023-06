Nieuw parkeerbeleid in Ninove beperkt langparkeren: "Van 24 uur naar 4 uur"

Vanaf 1 juli worden heel wat veranderingen doorgevoerd in het parkeerbeleid van het centrum van Ninove. Wie er vroeger 24 uur kon langparkeren, zal dat nu maar maximum 4 uur kunnen doen. "We kampen met een tekort aan parkeerplaatsen in ons centrum. Met die nieuwe regel willen we de parkeerplaatsen zoveel mogelijk inzetten tijdens de winkeluren. Zo kunnen mensen die komen shoppen dicht bij de winkels staan om te parkeren", zegt Triest.

Daarnaast zal het ook niet meer mogelijk zijn om meerdere parkeertickets direct na elkaar af te nemen om 15 minuten gratis te parkeren. "Je kan nog steeds 15 minuten gratis parkeren, maar wie inventief was, kon telkens een nieuw ticket halen. Nu kan dat niet meer. Er zal 15 minuten moeten zitten tussen het einde van het eerste ticket en het begin van een nieuwe parkeersessie", vertelt Triest.

In het centrum zullen ook enkel nog parkeerautomaten staan waarbij je contactloos of via je gsm kan betalen. Alle automaten met cash verdwijnen.