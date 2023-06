Minder ongevallen met vrachtwagens aan Zwaantjesbrug in Wielsbeke dankzij nieuwe camerasysteem

Sinds begin dit jaar krijgen chauffeurs van vrachtwagens hoger dan vier meter een waarschuwing bij het naderen van de brug. "Een camera meet vanop afstand hoe hoog de vrachtwagen is en wie hoger is dan die vier meter krijgt via een scherm te zien dat hij niet meer verder mag rijden. Een uniek systeem in Vlaanderen", aldus Kiekens. En het werpt zijn vruchten af, vervolgt ze. "We deden een steekproef in mei en we zagen dat het aantal overtreders per dag gedaald is van 100 naar 40. Het zijn er nog 40 te veel, maar we zien dus wel dat het goede resultaten heeft opgeleverd."