Nijl of Amazone? Wetenschappers oneens over welke rivier nu écht de langste ter wereld is

Het precieze verschil in lengte tussen de twee rivieren is ook niet zo groot. Volgens de U.S. Geological Survey en Britannica is de Nijl iets meer dan 200 kilometer langer dan de Amazone. Op een totale afstand van ruim 6500 kilometer is dat verschil niet zo heel erg groot. Waar wel eensgezindheid over bestaat, is dat in termen van debiet en stroomgebied de Amazonerivier wel de grootste is.