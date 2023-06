Nummerplaten gestolen bij wooncentrum voor mensen met verstandelijke beperking: "Uitstapjes kunnen niet doorgaan"

Maar daarmee houdt de ellende nog niet op voor het wooncentrum: er rijdt blijkbaar iemand rond met de gestolen nummerplaten. "We hebben intussen al een parkeerboete gekregen uit Vilvoorde", zucht Pieterjan. "Vorige week kregen we melding van een snelheidsovertreding, waarbij iemand met onze nummerplaten aan hoge snelheid door een zone 30 was gereden. We hebben dat betwist en we moeten die boetes niet betalen, maar het is zeker niet leuk." Wie over aangepast vervoer beschikt, kan Huis De Klink Diegem uit de nood helpen in afwachting van de nieuwe nummerplaten.