Brandblusvliegtuigen van eigen makelij? Belgisch bedrijf wil tegen 2030 toestellen bouwen voor Europese markt

Dat is een van de redenen waarom de Europese Unie van plan is om haar eigen reserve van blusvliegtuigen uit te breiden. Dat klinkt als muziek in de oren voor het Belgische bedrijf Roadfour. Zij willen in staat zijn om zelf een volledig blusvliegtuig te bouwen, op de luchthaven van Oostende dan nog wel. Momenteel zit het vliegtuig nog in de ontwerpfase, maar tegen 2030 moeten de eerste toestellen van de band rollen.