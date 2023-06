Ans Persoons volgt Pascal Smet op als Brussels staatssecretaris

Ans Persoons volgt Pascal Smet op als staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dat heeft Vooruit beslist nadat Pascal Smet het afgelopen weekend ontslag had genomen naar aanleiding van het bezoek van een Iraanse delegatie aan Brussel. Ans Persoons was tot nu toe schepen in de Stad Brussel.