Vier Palestijnen gedood bij aanval met Israëlische gevechtshelikopters in Jenin op Westelijke Jordaanoever

Bij een militaire operatie door het Israëlische leger in de stad Jenin, in de Westelijke Jordaanoever, zijn vier Palestijnen omgekomen. 45 andere mensen zijn gewond geraakt, onder wie ook enkele Israëlische soldaten. Israël zegt dat de operatie nodig was om "gezochte verdachten" te arresteren. Daarop is een zwaar vuurgevecht uitgebroken. Het Israëlische leger heeft ook vanuit helikopter raketten afgevuurd.