Politie Sint-Niklaas waarschuwt buurtbewoners die WhatsAppgroep oprichten om verdachte gebeurtenissen te melden: "Vergeet politie niet"

Nadat er vorige week in zes huizen werd ingebroken, beslisten de buurtbewoners van de Mispelstraat in Sint-Niklaas om de handen in elkaar te slaan. Ze richtten een WhatsAppgroep op om daarin informatie uit te wisselen over eventuele verdachte gebeurtenissen in hun buurt.

De politie reageert met gemengde gevoelens op het initiatief. "We kunnen uiteraard niet voorkomen dat mensen info met elkaar delen, maar we moeten waakzaam zijn dat die informatie niet in die WhatsAppgroep blijft hangen", zegt Kim Maes van politiezone Sint-Niklaas. "Het is toch nog altijd zeer belangrijk dat als je een verdachte toestand ziet, dat je altijd de politie verwittigt."