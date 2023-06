Politiezone Lubbeek gaat cybercriminaliteit preventief aanpakken

De politie gaat cybervrijwilligers inschakelen in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek. "We hebben een oproep gedaan naar vrijwilligers en we hebben 15 mensen gevonden, vaak komen die uit de IT-sector. Zij hebben van ons een opleiding gekregen. Het is de bedoeling dat zij ofwel naar de mensen thuis gaan, of dat ze voor groepen of verenigingen infoavonden organiseren rond cybercriminaliteit. Wat we niet gaan doen, is uitpluizen of de computers van de mensen goed beveiligd zijn."

De eerste infoavond rond cybercriminaliteit is op 28 juni in Bierbeek. Op de website van de politiezone Lubbeek vind je ook tips die je kunnen behoeden voor cybercriminelen en daar kan je ook een aanvraag indienen voor een preventie-adviseur.