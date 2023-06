"Wat zit ze daar eigenlijk te doen?": na ontslag Pascal Smet komt minister Hadja Lahbib in het vizier van oppositie

De twee politici wijzen al sinds vorige week naar elkaar. "Lahbib had Smet eerst in een lastig parket gebracht door te verklaren dat hij druk had uitgeoefend", weet Sinardet. "Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel een zwak punt in haar eigen verdediging, want waarom ging zij zomaar overstag voor druk van een collega uit een andere regering terwijl haar administratie een negatief advies had gegeven? Dat lijkt niet heel principieel en dus heeft zij het een en ander uit te leggen."