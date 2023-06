Basisschool Zonnebloem in Sint-Amands voorziet psychologische hulp voor klasgenoten en leerkrachten van slachtoffers woningbrand (4 en 8 jaar)

Basisschool Zonnebloem in Sint-Amands, waar twee leerlingen (4 en 8 jaar) zaten die zijn omgekomen bij een woningbrand, voorziet psychologische bijstand voor haar leerlingen en leerkrachten. De korte, maar hevige brand brak net voor middernacht uit. De moeder, die tijdens de brand in de voortuin stond, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.