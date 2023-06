Europa krijgt waarschuwing over omschakeling naar batterijwagens tegen 2035: "Tekort aan grondstoffen dreigt"

Maar dat zal bij lange niet volstaan, besluit de Europese Rekenkamer na een grondige analyse. "Hoewel de Commissie verwacht dat in 2030 ongeveer 30 miljoen emissievrije voertuigen op de Europese wegen zullen rijden en dat 90 procent van de nieuwe voertuigen in 2035 elektrische voertuigen op batterijen zullen rijden, wordt in haar huidige strategie inzake batterijen niet nagegaan in hoeverre Europa in staat is een dergelijke markt te bedienen", klinkt het.