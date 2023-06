Hoe moet de bondscoach de brokken lijmen met Thibaut Courtois? "Schaf de aanvoerdersband af"

"Het spijtige is dat Courtois door zijn reactie zich nét niet als een goede leider gedraagt", zegt professor bewegingswetenschappen Katrien Fransen (KU Leuven) in "De wereld vandaag" op Radio 1. Zij is gespecialiseerd in leiderschap in de sport. "Een goede leider denkt altijd in het belang van het team. Dat doet Courtois niet, hij kiest hier voor zichzelf en zijn eigen frustraties. Dat is geen goed leiderschap."