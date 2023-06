Sint-Niklaas past plannen voor Grote Markt aan door hoge kosten: "21,8 miljoen euro in plaats van 26,7 miljoen"

"We willen nog steeds een groene, autoluwe markt, maar er zijn wel enkele besparingen doorgevoerd", vertelt schepen van Publieke Ruimte Carl Hanssens (N-VA) over de nieuwe plannen. In februari besliste de stad Sint-Niklaas om het ontwerp over de heraanleg van de Grote Markt opnieuw door te nemen. De stad kreeg toen een prijsofferte binnen van 26,7 miljoen.

De hoge prijsofferte bleek het gevolg te zijn van hoge grondstof- en bouwprijzen. Bij de aangepaste plannen heeft de stad rekening gehouden met besparingen en wijzigingen. "We kiezen voor andere materialen en dat levert zes procent besparingen op. Daarnaast worden de verzonken tuin, ondergrondse fietsenstalling en luifels geschrapt. Daarmee besparen we 12 procent", klinkt het bij Hanssens. Door de besparingen komt de prijs voor de werken op 21,8 miljoen euro, dat is bijna 5 miljoen lager dan ervoor.