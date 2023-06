Vanaf volgend schooljaar ook middelbare "Smakelijke Scholen" in Antwerpen met gezonde voeding voor leerlingen 

De stad Antwerpen begint volgend schooljaar ook in het secundair onderwijs met het project "Smakelijke School", dat tot nu enkel voor het basisonderwijs was. Met dat project geeft de stad gemiddeld 1 euro per leerling aan de deelnemende scholen om gezonde maaltijden te voorzien. Ondertussen zijn al 100 Antwerpse basisscholen zo'n "Smakelijke School".