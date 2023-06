Technische dienst gemeente Kapelle-op-den-Bos neemt nieuwe duurzame loods in gebruik

Afgelopen weekend is de nieuwe loods van de technische dienst van de gemeente Kapelle-op-den-Bos officieel in gebruik genomen. "Een nieuw gebouw was echt nodig", zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). "Het vorige gebouw voldeed helemaal niet meer. Er waren geen douches, geen refter, geen vergader- of bureauruimte. Het gebouw was overigens nog opgetrokken in asbesthoudend materiaal en het regende er zelfs binnen. Ook van de arbeidsinspectie kregen we vaak opmerkingen over de gebrekkige huisvesting. Vandaar dat een nieuwe loods dringend nodig was."

De werken hebben meer dan een jaar aangesleept en dit weekend mocht het publiek er uitzonderlijk een kijkje komen nemen. In het nieuwe gebouw is ook een afhaal- en inleverpunt van de nieuwe uitleendienst gevestigd. We willen zo de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren. Verenigingen, de scholen van de gemeente, buurtcomités en goede doelen kunnen er gebruik van maken. De site van 'Den Ateljee' is 1.000 vierkante meter groot en heeft 1,5 miljoen euro gekost. Dat is 400.000 euro meer dan begroot, maar dat heeft onder meer te maken met de gestegen prijzen van de materialen", besluit burgemeester Huysmans.