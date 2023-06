Tijdelijke noodopvang Hoeilaart krijgt definitieve vergunning als crèche

"Eind vorig jaar liet de uitbater van de crèche weten dat ze failliet was, waardoor we geen opvang meer hadden voor onze kinderen", vertelt papa Benjamin Balis. "We hebben ons dan als ouders verenigd in een coöperatieve, en hebben de crèche overgenomen. Een aantal kinderverzorgers die hier al werkten, hebben we aan boord kunnen houden. We zijn in dezelfde lokalen gebleven en hebben de inboedel overgekocht. Onder het statuut van tijdelijke noodopvang hebben we dan een doorstart kunnen maken."