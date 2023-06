Gerestaureerde torentop op Sint-Laurentiuskerk in Hamont-Achel geplaatst

"De torentop van de Sint-Laurentiuskerk in Hamont is gerestaureerd en wordt vandaag door 2 grote kranen geplaatst op het bovenstuk van de kerk", legt Luc Van de Sijpe uit, secretaris van de kerkfabriek in Hamont. "We zijn al zo'n 2 jaar bezig met het restaureren van deze kerk. Het moeilijkste was het restaureren van het balkongedeelte in padoek. Deze ochtend werd die geplaatst, nu volgen de ajuin, het kruis en de haan als kroonstuk van het werk."