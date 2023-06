Trouwen in Oostende kan nu op zeilschip Mercator

Voortaan is het mogelijk om te trouwen op het zeilschip de Mercator in Oostende. Dat is meteen de derde openbare plaats in Oostende waar huwelijksplechtigheden mogen. "We merken dat veel koppels gebruik maken van die mooie plekjes in onze stad om de meest romantische dag van hun leven te vieren", zegt schepen voor Burgerzaken Hina Bhatti (Open VLD).