TUI doopt nieuw vliegtuig "Flanders", speciaal aangekocht voor de luchthaven van Antwerpen: "Stiller en zuiniger"

Wouter Dewulf, transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen, heeft op vraag van VRT NWS de uitstoot van het nieuwe toestel grondig bestudeerd. "Het klopt dat de E2 een pak zuiniger is dan z'n voorganger, de Embraer E195", zegt Dewulf. Maar hoe zuinig is het toestel echt?

Als we enkel naar verbruik en dus CO2-uitstoot kijken, berekent Dewulf dat er per passagier ongeveer 1.88 liter brandstof wordt uitgestoten, per 100 kilometer. Bij een middelgrote auto waar 5 mensen in zitten is dat 1.5 liter brandstof per 100 kilometer. Met andere woorden: als je een middelgrote auto hebt, en je zou met slechts twee personen naar Spanje rijden, stoot je volgens Dewulf méér uit met de auto dan als je het vliegtuig zou nemen. Op voorwaarde dat het vliegtuig vol zit, welteverstaan.

Tel daar de "externe kosten" bij, en de impact van de auto loopt op. "Een auto heeft een veel grotere kans om betrokken te raken bij een ongeluk dan een vliegtuig", legt Dewulf uit. "Als je die maatschappelijke kosten in kaart brengt, heeft het vliegtuig volgens een studie van CE Delft een duidelijk voordeel".

Maar bus en trein blijven volgens Dewulf toch met voorsprong de meest milieuvriendelijke manieren om met vakantie te gaan.