Uitbreidingswerken aan parking van Cultuurcentrum Den Amer in Diest zijn klaar: "240 duurzame parkeerplaatsen"

De parking aan het Cultuurcentrum Den Amer in Diest is fors uitgebreid. "De zone langs de Kluisbergstraat, die vroeger een braakliggend terrein en waar een deel van het containerpark gevestigd was, hebben we omgevormd tot een duurzame parking", legt schepen van openbare werken Bart Stals (DDS) uit. "De parking kan voortaan ook gebruikt worden als randstadparking, maar blijft toch vooral ten dienste van de bezoekers van Den Amer en het sportcentrum dat ernaast gelegen is."

"De parking is aangelegd vanuit een duurzame benadering. Dat wil zeggen dat de parkeerplaatsen waterdoorlatend zijn en ze zijn ook ingegroend. Met andere woorden, er is veel ontharding gebeurd en daarnaast voorzien we ook aanplantingen van groen. Het regenwater dat opgevangen wordt, willen we ook zo lang mogelijk ter plaatse houden en laten infiltreren vooraleer het naar de gracht vloeit. De parking is uitgebreid met 180 plaatsen zodat er nu dus 240 wagens kunnen parkeren. Daarnaast zijn er ook plaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen en voor mensen met een beperking", aldus nog schepen Bart Stals.