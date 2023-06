Ook varkensboeren met een beperktere stikstofimpact zullen zich kunnen laten uitkopen

De Vlaamse regering wil in het najaar opnieuw aan varkensboeren voorstellen om te stoppen in ruil voor een vergoeding. Dat doet ze om de varkensstapel te verkleinen, en zo ook de stikstofuitstoot te verlagen. Varkensboeren met een hoge stikstofimpact konden tot zaterdag intekenen op een uitkoopregeling. Bij een volgend aanbod zullen de regels versoepelen om in aanmerking te komen.