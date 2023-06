Uw vraag aan de nieuwsombudsman: “Verontwaardiging over de berichtgeving in verband met Conner Rousseau”

De videoboodschap van Rousseau werd aanvankelijk tegen betaling aangeboden. Voor journalistieke informatie wordt niet betaald. Later bleek dat de beelden toch gratis konden worden gebruikt, maar dan nog blijf je als journalist met een probleem zitten.

Je moet het doen met wat je hebt, je bent niet in staat om bijkomend een aantal vragen te stellen: waarom komt Rousseau uitgerekend nu met z’n boodschap? Waarom heeft hij informatie offline laten halen? Wat kan hij zeggen over die meldingen bij de parketten van West-Vlaanderen en Antwerpen? Is er een invloed op z’n rol als partijvoorzitter?

Het redactiestatuut van VRT spreekt in dat verband over vragen stellen vanuit “een alerte en kritische ingesteldheid”. Zonder meer één van de meeste essentiële beginselen van goede journalistiek. Een redactie wijkt daar best niet van af.