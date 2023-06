Veel militairen, ziekenwagens en brandweer in Kleine-Brogel: vliegbasis houdt rampoefening ter voorbereiding op Belgian Air Force Days

"We hebben een anderhalf uur durende rampoefening gehouden die ons specifiek voorbereid op de Belgian Air Force Days, de grote air-show die we organiseren op negen en tien september", zegt Koen Vanheste, basiscommandant van de vliegbasis in Kleine-Brogel (Peer). "Er is een standaard noodplan dat we elk jaar oefenen, maar de airshow vraagt een erg specifiek noodplan gezien het aantal bezoekers en de vele vliegtuigbewegingen door allerlei verschillende vliegtuigen."