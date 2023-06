Vlaams onderzoek naar dood Raul (9) in Gent klaar in 2024: "We willen dit heel grondig aanpakken en dat kost tijd"

De Vlaamse 'serious case review', die minister Hilde Crevits (CD&V) een tweetal maanden geleden aankondigde na de dood van het Roemeense jongetje Raul (9) in Gent, zal in 2024 helemaal rond zijn. Het onderzoek moet aanbevelingen geven om in de toekomst nieuwe drama’s te proberen helpen voorkomen. De review is een relatief nieuw concept. "We willen deze techniek meteen op punt zetten zodat we ze ook in de toekomst kunnen gebruiken."