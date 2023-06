Duo uit Kortrijk vaart Leie af met zelfgemaakte kano uit vlas: goed voor tocht van 131 kilometer

"We zijn vertrokken om 5.15 uur in Aire-sur-la-Lys in Frankrijk, dat is bijna de bron van de Leie. We beginnen wel wat vermoeid te geraken, maar dat is logisch als je een hele dag op pad bent", vertelt Francis op de laatste tussenstop in Sint-Martens-Latem. De tocht verliep zonder veel incidenten, al waren de negen sluizen waar het duo door moest een hele uitdaging. "Voor de rest was alles rustig. Het stuk in Frankrijk was het bijzonderste, want dat hadden we nog nooit gedaan."