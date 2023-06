Voetballer uit Beveren krijgt boete van 1.200 euro nadat hij roes uitslaapt in auto op midden van de weg

De voetballer uit Beveren moest zich maandag voor de politierechter van Sint-Niklaas verantwoorden. De feiten dateren van vorig jaar in augustus. Na een gewonnen voetbalwedstrijd trok hij samen met zijn vrienden naar een café in de buurt. Daar keek hij iets te diep in het glas.

Hij probeerde nog met zijn wagen naar huis te rijden, maar viel in slaap achter zijn stuur. De politie merkte de stilstaande wagen van de man op in het midden van de weg, maar dat ontkent de man. "Dat klopt niet. Ik had me aan de kant van de weg gezet, weliswaar op een plaats waar ik niet mocht parkeren", vertelde hij aan de rechter.