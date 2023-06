"Hoop voor de toekomst": voor het eerst meer Europese elektriciteit uit zonne- en windenergie dan gas of kolen

Die hoop is welgekomen, want er staat ook heel wat minder opbeurend nieuws in het rapport. Europa warmt dubbel zo snel op als de rest van de wereld en zit nu al aan een gemiddelde opwarming van 2,3 graden Celsius in vergelijking met pre-industriële tijden.

In ons land was 2022 het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Dat was het ook in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De voorbije zomer was de warmste ooit in Europa, en nooit smolten de Europese gletsjers sneller af.