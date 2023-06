Vrachtwagen rijdt tegen spoorwegbrug in Lokeren en pleegt vluchtmisdrijf

Toen de politie ter plaatse kwam was de vrachtwagen spoorloos verdwenen. Infrabel en de brandweer hadden enkele uren nodig om alles weer veilig te maken. "Onze mensen moesten controleren of de brug intact was. Dat was het geval. Dus rond 07u15 uur kon het treinverkeer hervat worden," zegt Frederic Petit van Infrabel. De vrachtwagen die vluchtmisdrijf pleegde, zal worden opgespoord.